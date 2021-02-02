比亞迪…台廠勁敵 從手機打到汽車

鴻海創辦人郭台銘與比亞迪創辦人王傳福之間恩怨已久，事件起源於2003年起，先後有400多名富士康員工跳槽到比亞迪，並帶走大量的企業機密文件，2006年富士康雖然以盜取商業機密罪名起訴對方，最後的結局卻是比亞迪員工入獄服刑，比亞迪公司從容脫身。

郭台銘當時回憶道，2002年比亞迪只是做手機電池的小公司，王傳福拜訪郭台銘，希望當時已經是世界上首屈一指的代工大廠鴻海幫比亞迪做電池殼，郭台銘還帶王傳福參觀富士康的工廠，結果王傳福看到鴻海賺錢，就挖走400多名幹部，偷走上萬份文件，從此開啟了兩人的恩怨。

比亞迪最初只做手機電池，後來迅速進入代工產業，並成為鴻海的競爭對手，並拿下iPad與iPod Touch組裝訂單，進入蘋果供應鏈，進一步影響到台灣的蘋果供應鏈。

除了組裝業務，比亞迪也在2003年收購秦川汽車公司，成立了比亞迪汽車公司，正式進軍汽車領域，2007年比亞迪又推出磷酸鋰鐵LFP電池，進軍新能源車市場。2008年，美國企業家巴菲特控股的波克夏公司旗下的中美能源以每股港幣8元，買入比亞迪10%股權，中美能源成為比亞迪的第一大外資股東，後來還引來郭台銘與巴菲特的隔海交火。

比亞迪靠手機電池起家，並透過與華為的合作，建立專門為華為生產手機的工業園區，但後來造車的名聲，蓋過了原本在手機代工領域的發展。