有線電視52台 傳華視進駐

有線電視黃金新聞頻位「52台」花落誰家備受關注，去年底中嘉率先送件申請頻道變更，由寰宇新聞遞補，但近期中嘉已從國家通訊傳播委員會（NCC）撤件，市場傳出，中嘉計劃與華視簽約代理，最近將送件頻道變更，由華視新聞遞補上52台。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，中嘉確實已撤件頻道變更申請案。中嘉也證實已經撤件，主因當初代理議定時間差不多到期，經過雙方努力洽談跟合作，仍感到不太有希望，而52台頻位長期空著，對於身為頻道代理商的中嘉（旗下全球）壓力很大。

中嘉表示，撤件後持續與華視新聞等新聞頻道洽談，但還有沒有明確的簽約時間，目前仍在洽談中，在確定簽約後，才會送件NCC申請頻道變更。其他有線電視系統業者也密切觀察中嘉換頻後續。

公視代理總經理徐秋華表示，近期因華視新聞上架有線電視事宜條件有變更，因此華視召開臨時董事會通過與中嘉洽談事宜。

華視表示，經過和系統業者積極洽談，華視董事會通過和中嘉的合作案，但基於商業機密，具體合作內容和時間無法對外說明。

消息人士指出，由於黃金新聞頻位「52台」一年廣告收入高達8億至10億元，就算打折扣也有3億至5億元，成為各新聞頻道爭搶的黃金頻位，更有頻道業者開出上架費每戶2元的價碼，力拚上架。過去新聞頻道上架有線電視平台，是由平台業者支付頻道版權費給頻道業者，此次因為競爭激烈，改由頻道業者付費上架有線電視，成史上第一遭。

據了解，華視董事會本來不同意華視新聞台透過支付上架費方式爭取上頻，但近期計畫有變，在向董事會報告新的經營規劃案後，董事會同意以上架費與中嘉洽談上架。