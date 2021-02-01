花旗升台積目標價至900元 有望挑戰全球最大半導體公司

繼Aletheia資本喊出1,000元驚天目標價，再有外資對台積電（2330）喊出超高股價預測！花旗環球證券指出，受惠電動車、HPC及5G等關鍵應用快速發展，台積電未來營運有翻倍潛力，2025年總營收將上看千億美金，較當前倍增，並成為全球第一大半導體公司；為此大幅上修台積電評價，目標價一口氣自670元上修到900元，力薦積極加碼！

有趣的是，花旗最新報告，首先引用該券商2019年發布的台積電報告，當時剛升任花旗環球證券台股研究部主管的徐振志指出，台積電先進製程強大，受惠科技應用發展的潛能可觀，現在投資能夠在未來五年獲取翻倍報酬，而當時他才把台積電目標價提高到300元，為2018年10月股災後，首度有外資分析師看好台積電挑戰300元大關。

未料台積電漲勢猛烈，表現遠超出預期，徐振志在今天的報告指出，過去短短兩年，台積電已經為股東創造高達150%的投資回報，過去的他「低估了」！綜合目前大環境，他認為台積電仍有大幅上漲空間，現在仍然可以大膽評估台積電前景。

徐振志指出，拜全球電動車、HPC及5G邁向黃金期，台積電先進製程獨強，全球客戶都要倚賴台積電技術，因此不僅能期待7奈米、5奈米及3奈米持續強勁表現，將來台積電生產2奈米也會受到客戶積極採用。

另一方面，英特爾日前雖然對委外代工說法含糊，但他認為，台積電技術成熟，英特爾最終選擇外包時，仍會需要台積電，而來自英特爾的潛在商機上看數百億美金。

他進一步指出，過去台積電設定營收複合成長5%至10%目標，但實際在2011-2015年成長15%，2016-2020年成長11%，而台積電今年將資本支出提高到250億至280億美金，並上修未來營收成長目標至15%。

他認為，這個15%很可能再度被超越，台積電的表現就是不斷超越自我，以此推算，台積電2025年總營收有實力達到900億至千億美金，也將一舉成為全球第一大的半導體公司。

短期營運而言，花旗預測，台積電今年每股純益將成長到22.3元，優於多數外資預期的21元至22元，2022年增加到25元，2025年則上探37元，長線股價足可問鼎近千元價位。