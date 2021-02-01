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達運董事會通過去年財報 EPS -1.86元

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導

達運（6120）董事會今（1）日通過去年財報，稅後純損12.41億元，較前年的虧損1.9億元擴大；每股稅後純損1.86元。

達運去年上半年受疫情拖累營運，中國OLED手機開案遞延，致前三季營運虧損。年底則受惠遠距商機，IT背光模組、導光板產品需求顯著回溫，訂單能見度高，推升12月合併營收來到近25個月新高。達運2020年合併營收142.9億元，年減9.9%。

達運湖口廠的精密金屬遮罩（FMM）新產線，月產能為2,500片規模，但因良率仍具挑戰，及去年OLED開案延遲等影響，有效月產出約800至900片。預期今年隨著良率、需求提升，可望逐步拉升有效產能，並規劃往折疊手機、電池應用發展。達運去年開發的防窺導光板，已陸續獲得客戶認證導入，將成為未來營運成長動能。

達運營收分類仍以背光模組、導光板業務為主力，占比重約6-7成；醫療、交通、工控等系統解決方案則占約二成，精密金屬遮罩 （FMM） 則不到一成。

導光板 營收 折疊手機

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