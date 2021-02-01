黃金頻位52台可望花落華視 中嘉撤件寰宇、傳改上華視

有線電視黃金新聞頻位「52台」花落誰家備受關注，去年底中嘉率先送件申請頻道變更，由寰宇新聞遞補，中嘉確定撤件，市場盛傳，中嘉計劃與華視簽約代理，近期將送件頻道變更，由華視新聞遞補上52台。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，中嘉的確已經撤件頻道變更申請案。中嘉今日召開董事會討論。

公視代理總經理徐秋華表示，近期因為華視新聞上架有線電視事宜條件有變更，因此華視召開臨時董事會通過與中嘉洽談事宜。

華視表示，經過和系統業者積極洽談，華視董事會通過和中嘉的合作案，但基於商業洽談機密，具體合作內容和時間，尚無法對外說明。

據消息人士指出，由於黃金新聞頻位「52台」一年廣告收入高達8至10億元，就算打折扣也有3到5億元，成為各新聞頻道爭搶的黃金頻位，更有頻道業者開出上架費每戶2元的價碼，力拚上架。

過去新聞頻道上架有線電視平台，是由平台業者支付頻道版權費給頻道業者，此次因為競爭激烈，改由頻道業者付費上架有線電視，成史上第一遭。

據了解，華視董事會本來不同意華視新聞台透過支付上架費的方式爭取上頻，但近期計畫有變，在華視經營規劃報告後，改以同意可以上架費與中嘉洽談上架。

外界盛傳，華視仍與中嘉進行最後談判，最快2日進行簽約，將由華視支付上架費，價碼為每戶0.3至1元之間，由中嘉成為華視新聞的頻道代理商，與各有線電視系統業者洽談上架事宜，中嘉也將率先申請頻道變更，由華視新聞遞補52台。

去年11月中天新聞換照未過後，讓出的52台頻位，成為各頻道爭搶目標，NCC主委陳耀祥在換照未過當天記者會一句「希望系統業者給公廣集團新聞台一個機會」，寓意深長，而中嘉率先送件更換頻道，計畫以寰宇新聞上架52台，但市場更傳出被NCC邀請喝咖啡，後來市場更傳出華視、台視、三立及正在申請頻道的鏡電視均希望爭取上架52台。

公廣集團日前大動作召開記者會，宣告公廣集團要爭取上架52台的決心，華視總經理莊豐嘉便曾表示，華視與公視是公廣集團，肩負社會公器責任，雙方將合作爭取華視新聞資訊台進駐52台，以華視提供即時新聞，結合公視深度報導，兩台互補提供更優質新聞內容。