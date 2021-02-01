傳華視找上中嘉代理 改付「上架費」求登52頻道

有線電視52頻道在中天新聞停播後，至今全台有線電視系統業者都「跳頻」處理。據了解，中嘉旗下的頻道代理業者全球上周正式向國家通訊傳播委員會（NCC）撤回原本申請替補的寰宇新聞台。市場傳華視為了擠上52頻道，終於「妥協」，從原本想要授權金，改為支付中嘉每戶每月0.3元的上架費，換取公廣集團在109.88萬戶家庭上架的基本盤。

NCC在駁回中天換照申請後，丟出「給公廣集團新聞頻道一個機會」的言論，被視為NCC定調要主導公廣集團頻道擠進新聞區塊。中嘉以旗下代理新潮流系的寰宇新聞台作為替補52頻位的電視台，但NCC想盡各種方法「緩議」，先是要等地方政府的回應意見，最近新招則是擴大法令解釋，將原本不適用新聞台的「新播率」、「首播率」、「自製率」等項目用來評鑑寰宇新聞台，並要求寰宇新聞台提出說明。

耐不住官方「以拖待變」，據傳中嘉上周五撤回寰宇新聞台的申請案。

同時，華視也認清現實，決定不收授權費，還支付上架費。據傳華視最近將舉行董事會，通過與全球簽約、以及支付上架費等相關費用。但華視多年虧損，現在要支付上架費，還要支付向公視採購的三個節目每年約3,000萬元的費用，對華視的財務也是一大負擔。

華視尚未和凱擘、大豐、TBC等系統商協商。目前凱擘在52頻位送出空頻，大豐提出以CNN遞補52頻位；有線台業者提出補足基本頻道的頻道，但都不是華視。

不過華視即使願意付費，未必馬上能成為52頻道。包括華視董事會要通過相關經費並且授權簽約；中嘉必須重新送件，申請由華視遞補52頻道；加上NCC還要審查和走流程，華視最快可能也得等到2月底才有機會在中嘉相關有線電視系統台開播。