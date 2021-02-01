外資買超145億 面板雙虎高居買超冠亞軍

台股今（1）日收15,410.09點，上漲271.78點，三大法人中以外資買超145.87億元最高，買超前十大個股中，面板雙虎高居買超冠亞軍，另外，台積電也是由賣轉買；不過，外資今日賣超最高則是宏碁（2353）。

台股今日開高震盪後走高，權王台積電終止連七跌收在611元，推升大盤指數向上，終場以15,410.09點作收，上漲271.78點，三大法人買超147.95億元，其中外資買超145.87億元，投信賣超3.89億元，自營商買超（合計）5.97億元。

統計外資今日買超前十大依序是友達（2409）、群創（3481）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、聯合再生（3576）、中石化（1314）、中鴻（2014）、台積電（2330）、南亞科（2408）、永豐金（2890）等，面板雙虎友達（2409）、群創分別奪下外資個股買超冠亞軍，買超友達52,336張。

台積電今日開高終止連七跌，收在611元，上漲20元，漲幅3.38%，市值15兆8,434.74億元，單日大增5,186億元，外資在連續8天賣超後轉為買超，外資今日買超台積電5,559張，投信買超22張，連七買，自營商買超300張，合計三大法人買超5,881張。

外資今日賣超前十大依序是宏碁、富邦VIX（00677U）、國泰金（2882）、中興電（1513）、誠美材（4960）、玉山金（2884）、開發金（2883）、緯創（3231）、元大道瓊白銀（00738U）、第一金（2892）等；賣超宏碁22,238張居冠。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，近期台股隨歐美股市修正而震盪回檔，不過整體而言在資金持續寬鬆、經濟中長期復甦態勢未變下，仍相對有利股市維持多頭表現，台股除具有基本面和資金面的支持外，在當前全球主流科技趨勢中如半導體、電動車、5G等也不缺席，甚至是在全球供應鏈中扮演重要角色。

黃俊斌說，舉例來看，受到疫情和美中貿易戰的影響，造就晶圓代工產能供給相對受限，當5G帶動新興應用全面性的成長，都讓晶圓代工供不應求，帶動漲價循環，因此台股後續表現仍可期待，惟短線漲多的個股或可面臨回檔壓力，操作上仍須留意波動。