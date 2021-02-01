美國半導體行業協會：去年全球半導體銷售額增長6.5%

美國半導體行業協會（SIA）發布2020年全球半導體銷售額年成長6.5%，達到4390億美元，主要由於去年第4季的銷售明顯復甦，大幅抵消了去年3、4月時，因全球疫情造成的大幅下滑，而以去年第4季全球半導體銷售成長來看，台廠包括聯發科（2454）等廠也能明顯感受到銷售回升的力道。

美國半導體行業協會（SIA）近日發布的最新數據顯示，美國晶片製造商的銷售額約為2080億美元，佔全球總銷售額的47%左右。美國的晶片進口額為941.5億美元，較2019年增長19.8%。

雖然美國公司佔全球半導體銷售比重高達47%，但在2020年，他們僅佔全球晶片生產能力的12%左右，較1990年的37%明顯減少，主要由於大多數美國公司現在都從亞洲工廠採購晶片。

SIA產業統計與經濟政策部門主管Falan Yinug表示，美國晶片採購的增長，大多是由用於數據中心等應用的高端記憶體晶片所推動。而需求端主要由於企業轉向在家上班模式，亞馬遜、微軟與Alphabet旗下谷歌等美國科技公司都在2020年看到雲端運算運用急速增長。