韓玻璃廠爆炸事故 面板報價持續看增

日本玻璃基板大廠旭硝子（AGC）在韓國龜尾的廠區近日發生爆炸，將影響原就相當吃緊的玻璃基板供給，缺料風險又再增加，預期也將持續帶動面板報價走揚，面板廠獲利一路看漲。

AGC龜尾廠在1月29日下午發生爆炸事故，據外媒報導，是熔爐維修時管道內殘存氣體，導致爆炸；事故造成9名工人受傷，不過所幸均無生命危險。儘管該廠占全球玻璃產量占比不高，但近期面板需求極大，面板廠原料庫存都已偏低，供給緊張的玻璃基板市況動見觀瞻，下游客戶更是因為擔心缺料而拚命拉貨。

調研機構Trendforce光電事業處研究副總邱宇彬表示，AGC龜尾廠原為生產8.5代玻璃，不過事故發生當下正在進行產線轉換，要由8.5代改成供給10.5代，因此對當前的玻璃供給不會造成負面效應，而是要到今年3~6月才會產生影響。他指出，該廠10.5代玻璃原預計在3月量產，要供給陸廠華星光電，如今發生事故，可能要到第3季才能投產，京東方、夏普則有望受惠於轉單效應。

據了解，AGC也有供貨給友達（2409）、群創（3481）、LG、惠科等各家廠商，可能會因為爆炸事件而微調對各家面板廠的供貨，但整體分攤下來對各面板廠的實際影響都不大。

玻璃基板廠商近來屢傳事故，大廠康寧的中國合肥廠在去年9月發生設備故障，至本季仍持續影響10.5代玻璃供給；去年12月，日本電氣硝子（NEG）位於日本高槻的玻璃工廠發生跳電意外，影響7、8代玻璃供給，預期在本季才能陸續恢復供應。

由於宅經濟需求拉動，加上客戶庫存水位持續偏低，面板市況自去年下半年以來持續火燙，電視、監視器、筆電等各項產品面板報價皆月月連漲，已帶動友達、群創在去年第3季轉盈，第4季獲利看好。近期零組件頻傳缺貨，也將讓面板報價的漲勢持續，法人對雙虎今年今年全年的獲利情況相當看好，認為季季賺錢的機會不小。