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宏碁西班牙電競顯示器 2020年第4季躍上市佔冠軍

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競顯示器於西班牙在2020年第四季度銷售大躍進，以17.6%市佔率及154%年增率躍升市場霸主地位，成為西班牙電競顯示器品牌中閃耀黑馬。

2020年受疫情影響，全球各地多數處於封城政策，遠距教學及居家辦公帶動電腦銷量，亦同時帶起電腦周邊產品的需求。隨著市場需求的增長，電競顯示器能提供消費者兼顧工作與休閒娛樂；宏碁西班牙更在第四季度推動一系列聖誕季銷售活動，整合線上及線下的行銷活動及加快新品供貨等，成功在第四季度交出亮眼成績。

宏碁旗下電競顯示器提供多元化產品線，搭載可超頻高刷新率，不僅讓工作事半功倍，也能提升專業級玩家的遊戲體驗，滿足消費者的在不同使用情境下的期待；此外，近期推出通過德國萊因Eyesafe® 等一系列護眼技術認證的電競螢幕，更能保護消費者長時間用眼，從工作、休閒到眼睛照護，全方面提升使用體驗。

電競 顯示器 宏碁

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