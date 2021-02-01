研調機構預估：記憶體為今年IC銷售增幅最大

研調機構IC Insights預測，今年IC產業的33種產品，整體銷售平均將上揚12%，而其中在所有產品中，今年成長幅度最大的預估是DRAM和NAND Flash的成長動能最強，IC Insights估計銷售成長幅度，將分別達到18%、17%。

IC Insights 預估DRAM和NAND Flash將是今年IC產業33種產品中，全年銷售成長的前二名，年銷售成長幅度將分別達到18%、17%，其中，DRAM也曾在2013、2014、2017、2018年勇奪IC銷售增幅的龍頭寶座。

國內記憶體業者表示，今年DRAM的成長動能有三大部分，分別是筆電、手機及伺服器，其餘包括車用、物聯網等，都仍延續去年的緩步成長力道。而筆電已是去年支撐全年DRAM需求的重要來源，目前看來，今年筆電市場仍維持去年熱絡，而手機市場則仍因5G手機帶動而維持去年下半年以來的出貨動能，最後，在伺服器部分，去年伺服器市場表現不如預期，但在經過市場庫存去化之後，去年第4季也逐漸呈現回溫，業者表示，伺服器需求在拉貨反應較為二極，若不拉貨，市況顯得相當冷清，但一旦啟動拉貨，則是又快又猛，目前看來，今年伺服器需求可能呈現優於去年表現。

NAND預料是今年IC銷售增幅的第二名，主要原因和DRAM相似，由於去年全球新冠肺炎疫情改變了消費者、學校、企業、政府處理業務和溝通的方式，在遠距教學、上班等需求釋出下，讓去年全球在筆電、平板、伺服器買氣大增，促使NAND營收飆升24%。預期今年的許多運算應用和智慧機改用5G科技，估計會讓NAND營收提高17%。