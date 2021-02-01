東元加入鴻海MIH平台 將推電動車動力系統新品

電機大廠東元（1504）今（1）日宣布，正式加入鴻海組建的MIH聯盟，支持該平台的商用車解決方案，共同推動台灣電動車產業發展。東元電機表示，公司去年就以自主設計模組化，開發自家電動車用動力系統產品，並得到台灣精品金質獎榮譽，今年將延伸開發電機電控高功率與高電壓新產品，預計下半年開始測試並準備上市。

鴻海MIH聯盟成立短短數月就有超過500家企業簽署加入，東元指出，公司可以提供模組化電動車用動力系統，為成員中唯一自主設計、開發及製造電機與電控高功率高壓產品的供應商，將使聯盟實力更加堅強；東元也將積極與鴻華先進討論相關車型需求，爭取未來供貨機會。

東元近年積極布局電動車市場，包括在2018年正式切入台灣電動大巴供應鏈，開始生產250kW級車用永磁馬達，目前已持續量產2年，產品經車輛上路驗證，安全無虞；去年，東元也配合台北市政府綠能推動政策接下新訂單，預估今年第2季將陸續交貨給電動巴士業者。東元指出，公司與歐洲知名企業合作，引進國際標準700V高壓馬達控制器，可提供電動大巴完整的動力系統解決方案。

東元目前已是國內車廠輕型電動車和電動巴士的動力系統供應商，乘用車動力系統產品品質也獲得台灣精品金質獎肯定。東元表示，加入MIH電動車開放平台，期盼能和國產供應鏈夥伴共同努力，加速整體電動車產業發展，共同搶攻國際市場。

MIH聯盟執行長鄭顯聰昨日也以個人名義，對聯盟成員發出公開信，內容提及電動車開發者工具平台「EVKit」已在昨日上線，並表示MIH聯盟成員已達500多家，預告將於3月召開首次合作夥伴會議。