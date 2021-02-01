鴻海電動車勁敵？傳特斯拉將入股比亞迪

近日市場傳出，特斯拉正尋求以360億美元、約人民幣2,327億元的資金，購入比亞迪20％的股份，支付方式為10％現金與10％特斯拉的股權。由於鴻海（2317）近期積極發展電動車，已經在電動車佔有一席領域的勁敵比亞迪，近期在電動車產業的動態也備受關注。

鴻海集團曾與比亞迪在電子代工領域較勁，十多年過去，鴻海在全球電子代工領域龍頭地位穩固，比亞迪則在汽車、新能源找到一片天，如今雙方不約而同相中半導體、汽車等領域，兩強之間的競逐再次成為電子業的話題。

市場傳出，比亞迪近期內部電話會議記錄被曝光，內容顯示比亞迪計劃在1至2年內推出高階的電動車品牌。據中國大陸媒體報導，比亞迪公關部表示，「對於上述消息均不予置評。」

究竟是否特斯拉會與比亞迪合作，目前尚未有結論，不過比亞迪正在加速資源整合，按其規劃將在2022年前後分拆電池業務。

比亞迪正在籌備一個全新的新能源高階品牌，並將其命名為「海豚」，「海豚」產品將會更偏年輕化，並且會基於比亞迪自研的EV2．0平台生產，是比亞迪重啓高階市場的敲門磚。近期比亞迪公佈的幾組發明專利，其中包括固態鋰電池，輪轂電機等。有媒體指出，比亞迪預計最早將於今年量產固態電池，並計劃將於2022年應用於汽車上。

比亞迪最有名的就是有「股神」巴菲特投資。近年加速發展新能源汽車的比亞迪也在上月21日宣布，將按每股225港元配售1.33億新H股，募資達299.25億港元（約合人民幣250億元）。比亞迪今（1）日在港股上午盤漲幅高達2.61%。