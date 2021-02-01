鴻海推電動車開發者工具平台 外資按讚

鴻海集團（2317）電動車布局再邁大步，其主導的MIH聯盟昨（31）日正式推出電動車開發者工具平台「EVKit」，並將於4月交付符合其技術規格的樣品。外資今（1）日發表報告指出，將EVKit的發表視為是MIH EV開放平台的前奏，如果Luxgen證明採用和批量生產很順利，將有助於豐富平台的競爭力，吸引更多參與者加入該平台，最重要的是，未來也可望將擴大鴻海電動車的客戶群。

鴻海與裕隆（2201）於2020年合資的電動車研發設計公司鴻華（FOXTRON），其整車與EV Kit（電動車開發者工具平台），即將在本月面世、4月開始交貨。鴻華表示，整車+EV Kit是在苗栗三義裕隆汽車城內製造，第一批交貨客戶不只一家。

美系外資仍然看好鴻海，維持買進評等，目標價130元。鴻海今日早盤股價雖然表現平盤震盪，不過午盤買盤進場，股價由黑翻紅。

MIH聯盟在鴻華先進官網上公布電動車開發者工具平台EVKit，這是繼聯盟廣召盟友後，第一個正式推出的開發者工具，象徵MIH進入實質運作階段。MIH規劃，推出第一代EVKit後，4月將正式交付符合其技術規格的樣品，供開發者做進一步測試、研發，其中，納智捷S3、U5將率先採用；第二代的EVKit預計在今年10月16日的第二屆鴻海科技日展示。