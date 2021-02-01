去年Q4全球NB出貨突破6千萬台 今年Q1疫情帶來淡季不淡

2020年第4季疫情惡化使在家工作與遠距學習需求不減，而電商促銷及政府補助也擴大消費巿場需求力道，即便IC及面板等零組件面臨前所未有的緊缺狀況，出貨仍再創新高。DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示2020年第4季全球NB出貨（未計可拆卸式機種），不但較前季增長超過1成，季出貨量也首次突破6,000萬台大關，為歷史新高紀錄。合計2020年全球出貨將達2.01億台，為2011年以來的新高，較去年成長2成5以上。

2021年第1季預期需求將淡季不淡，料況嚴峻也使得品牌仍積極向供應鏈備貨，寧可多建庫存面對短中期仍強勁的需求。預期全球NB第1季出貨將僅季衰退不足1成，遠優於往年季減1成5到2成5的幅度，年增率則因去年基期較低，而可望有近倍增長。

第1季主要品牌皆將小幅季衰退，龍頭惠普（HP）前季因料件短缺程度較高使其出貨基期較低，第1季將衝刺教育巿場出貨。第二名聯想因前季在歐美巿場通路庫存較高，第1季出貨力道預計不如對手。戴爾（Dell）因季節性較不明顯的商務巿場佔比達6成以上，往年第1季季減程度較對手少，然前季北美企業訂單及Chromebook出貨因疫情惡化而大增，墊高第4季基期，預期第1季出貨季衰退程度較惠普等對手為高。

台灣代工廠表現方面，前季Chromebook出貨大增而使佔比突破3成的仁寶（2324），第1季預期因美系客戶強勁需求，仍可維持相同佔比。而廣達（2382）則受惠蘋果（Apple）淡季不淡及日本教育訂單尾單，穩居代工龍頭地位。