快訊

部桃今+0？指揮官陳時中下午2時記者會說明

疫苗與美洽談中？優先施打桃園醫護？ 陳時中回應了

去年Q4全球NB出貨突破6千萬台 今年Q1疫情帶來淡季不淡

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
筆電代工廠示意圖。 本報資料照片
筆電代工廠示意圖。 本報資料照片

2020年第4季疫情惡化使在家工作與遠距學習需求不減，而電商促銷及政府補助也擴大消費巿場需求力道，即便IC及面板等零組件面臨前所未有的緊缺狀況，出貨仍再創新高。DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示2020年第4季全球NB出貨（未計可拆卸式機種），不但較前季增長超過1成，季出貨量也首次突破6,000萬台大關，為歷史新高紀錄。合計2020年全球出貨將達2.01億台，為2011年以來的新高，較去年成長2成5以上。

2021年第1季預期需求將淡季不淡，料況嚴峻也使得品牌仍積極向供應鏈備貨，寧可多建庫存面對短中期仍強勁的需求。預期全球NB第1季出貨將僅季衰退不足1成，遠優於往年季減1成5到2成5的幅度，年增率則因去年基期較低，而可望有近倍增長。

第1季主要品牌皆將小幅季衰退，龍頭惠普（HP）前季因料件短缺程度較高使其出貨基期較低，第1季將衝刺教育巿場出貨。第二名聯想因前季在歐美巿場通路庫存較高，第1季出貨力道預計不如對手。戴爾（Dell）因季節性較不明顯的商務巿場佔比達6成以上，往年第1季季減程度較對手少，然前季北美企業訂單及Chromebook出貨因疫情惡化而大增，墊高第4季基期，預期第1季出貨季衰退程度較惠普等對手為高。

台灣代工廠表現方面，前季Chromebook出貨大增而使佔比突破3成的仁寶（2324），第1季預期因美系客戶強勁需求，仍可維持相同佔比。而廣達（2382）則受惠蘋果（Apple）淡季不淡及日本教育訂單尾單，穩居代工龍頭地位。

疫情

延伸閱讀

IDC：全球公有雲IT基礎架構市場 去年Q3保持強勁增長

仁寶NB訂單 看到下季

研調：2020年全球PC出貨逾3億台 年增13.1%

今年全球筆電出貨量將成長8.6% 上看2.17億台

相關新聞

勞工新制退金基金「護國神山」 二成六重押台積電

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金國內持股半年報。攸關勞工退休生活保障的勞退新制基金，去年12月底止，投資國內股...

去年Q4全球NB出貨突破6千萬台 今年Q1疫情帶來淡季不淡

2020年第4季疫情惡化使在家工作與遠距學習需求不減，而電商促銷及政府補助也擴大消費巿場需求力道，即便IC及面板等零組件...

聯強拓新業務有成 去年電競營收破200億元

聯強（2347）近年積極發展的電競、技術服務、雲端與IoT等新業務，去年都達到新的里程碑，展現核心業務去蕪存菁、新業務新...

八大天王齊聚 宏佳騰將籌組車聯網聯盟

宏佳騰（1599）今（1）日宣布將串聯友達光電（2409）、here Map、晶傑達光電（KOE）、資策會、微星科技（2...

宏碁資訊取得微軟雙認證 助企業部署高效雲端應用

宏碁資訊（6811）積極布局雲端服務，近日取得Microsoft Azure Expert MSP（專家/託管服務提供者...

台美供應鏈對話 下波談電動車

台美將於二月五日召開視訊供應鏈合作對話，是拜登政府上台後首次。經濟部官員昨表示，首場主軸為半導體，未來將接續舉辦一系列其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。