台鹽董事長陳啟昱 突請辭

台鹽（1737）董事長陳啟昱今（1）日無預警請辭，他表示，自2016 年上任至今，不負期待，已完成階段性任務。然因考量個人另有生涯規劃，即日起，辭去台鹽實業股份有限公司董事長及台臺鹽綠能股份有限公司董事長職務。

陳啟昱在聲明中指出，自 2016 年 6 月派任台鹽公司董事長一職至今4年8個月，這段時間謹以戒慎恐懼之心，秉持照顧員工、誠信經營、落實公司治理暨善盡企業社會責任。

任內完成三大任務，包括一、啟動更新通霄廠海水引入管及汽電共生新建工程， 預計今年完工，將大幅提升工廠效能。二、成立台鹽綠能股份有限公司，首創國內「漁電共生」新經濟模式，提供完整的一條龍服務。全國首座實質建置的漁電共生案場也已動工，規劃今年併網發電，跟隨政府2025年光電裝置容量20GW之目標戮力前進。三、任內員工年平均調薪超過3%，公司營收與獲利屢創新高，2020年全台受疫情影響，仍逆勢成長超過前一年。

然因考量個人另有生涯規劃，即日起，辭去台鹽實業股份有限公司董事長及台臺鹽綠能股份有限公司董事長職務。