宏碁資訊取得微軟雙認證 助企業部署高效雲端應用

宏碁資訊（6811）積極布局雲端服務，近日取得Microsoft Azure Expert MSP（專家/託管服務提供者）的認證，是微軟全球超過30萬家合作夥伴中，少數同時也是台灣唯一擁有微軟Azure Expert MSP（Managed Service Provider）及LSP（License Solution Partner 台灣微軟授權方案合作夥伴）雙重資格的資訊服務廠商，完整滿足客戶從地端到雲端的需求，同時也能為客戶量身訂做軟體授權資產管理與雲端產品解決方案。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，取得MSP資格是一段非常嚴謹的審核過程，考驗宏碁資訊在雲端領域的專業掌握與執行力，同時也彰顯宏碁資訊的C3A+P（Cloud, Application, AIoT, Appliance, Platform）核心能力中的Cloud Service（雲端服務），是獲得微軟最高階認證肯定的專業服務。我們將持續與微軟強強聯手，基於「客戶需求」作為發展方向，協助客戶快速且有效的部署雲端應用商業模式。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟在Reimagine Taiwan計畫下，承諾將加速驅動微軟夥伴生態系，透過資通訊轉型幫助台灣各產業升級。去年企業受疫情衝擊時，宏碁資訊於第一線協助企業發展持續營運計畫，我們甚至看見許多企業已衝出重圍，於國際市場站上重要地位。而迎向2021，當立足混合部署已是基礎，決勝數據決策與預測方為產業再進擊之關鍵，我們更需要像宏碁資訊這樣的頂尖合作夥伴，一起協助台灣產業轉型搶得先機。

宏碁資訊為台灣唯一具備LSP與MSP多認證資格的雲端公司，LSP著重於提升大型客戶的軟體資產的運用效益，依據企業發展，提供靈活的軟體服務配置及授權方案，同時兼具財務政策與授權使用的覆蓋性；MSP則為微軟中最高等的雲端專業技術認證，不論客戶業務是基於地端或雲端原生、多雲混和雲等複雜的IT環境，客戶面對單一窗口，宏碁資訊可全面診斷，提供穩定、安全、通盤的雲遷移策略。

宏碁資訊前瞻技術處長邱源裕補充，企業客戶進行雲遷移同時，除盤點地端軟體資產，也將面對如何有效且安全的管理雲端系統相關應用程式的協作並同時監管各項費用歸屬的挑戰。我們除具備地端到雲端的完整專業認證資質（LSP,MSP），更提供「智慧雲端管理服務」，協助客戶進行機敏資料的監管、帳務成本分析優化和實時監控與警示服務，讓客戶可以清楚掌握雲端管理的權責，即時了解用量和費用與大數據平台的分析資訊，對營運端的需求制定提供更快的響應策略。目前已經有金融業客戶、高科技製造業客戶委託宏碁資訊代管雲端平台，進行相關的監管與優化，相當有感。