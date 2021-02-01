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勞工新制退金基金「護國神山」 二成六重押台積電
勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金國內持股半年報。攸關勞工退休生活保障的勞退新制基金，去年12月底止，投資國內股市約5,445億元，隨著台積電（2330）股價上升，勞退新制基金持有台積電比重進一步提升至26%。
換言之，勞退新制基金投資台股，有二成六重押在台積電。台積電可說是勞工退休金的「護國神山」。
截至去年6月底，勞退新制基金投資台股，約二成重押在台積電。然而到了去年12月底，勞退新制基金持有台積電比重上升至26.11%。
勞金局官員說，主要是台積電去年下半年股價上升，因此占持股比重也跟著水漲船高。簡言之，勞工透過勞退新制基金提繳，跟著買進台積電當退休金。
截至去年底，勞退新制投資台股持股比重第二高是聯發科（2454）的4.1%；接著是台達電（2308）3.68%、鴻海精密（2317）3.27%、聯華電子（2303）2.73%、中華電信（2412）2.56%、國泰金（2882）2.17%、富邦金（2881）2.02%、大立光（3008）1.5%、廣達電腦（2382）1.47%。
值得注意的是，聯電也擠進勞退新制基金投資台股的前十大。
截至去年底，勞退新制基金規模達逾2.7兆元，其中約二成投資台股，約5,445億元。
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