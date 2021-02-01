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用知識坐月子！孕學林推智慧健康為本的照護系統

經濟日報 / 台北訊
孕學林產後護理之家李高賜執行長。趙莛宇／攝影
孕學林產後護理之家李高賜執行長。趙莛宇／攝影

去年8月為全球第一棟榮獲健康建築國際WELL建築研究院（IWBI）「WELL最高白金等級」認證的孕學林產後護理之家，能推出超前產業與既有社會觀念的月子中心，是秉持什麼理念？能落實高標準，在於孕學林對新手母親與寶寶，透過知識與科技提倡健康價值的文化。

由全球健康建築認證機構美國IWBI所頒布的「WELL健康建築」，是全球首度以人為本，結合醫學、科學與行為研究，推出具有10項指標的WELL認證，嚴格把關建築空間的10大項目。取得認證需要通過現場先進儀器進行性能檢測外，認證通過後須持續監測及通報， 以確保空間及居住者健康的持久性。目前全台僅有4個專案獲得最高白金等級，孕學林就是其中一家。

孕學林產後護理之家李高賜執行長表示「剛開始規劃孕學林時，尚未得知有WELL認證，但孕學林做到的規格，比WELL更嚴謹。」孕學林為針對早產兒規劃的月子中心，需要更嚴謹的規格管控，來照護最脆弱的生命。李高賜舉例，根據研究小孩大腦3歲以前，發展速度是最快的，氧氣換氧量需求非常大，而WELL標準規定增強換氣要30%，但孕學林超過WELL標準3倍之多。

落實健康價值

孕學林創辦人會選擇投入月子中心，答案很簡單：少子化。李高賜說「少子化最主要的原因，是媽媽不敢生小孩。」不敢生的背後，莫過於新手父母必須面對來自家人，自己和社會的重重挑戰與壓力。讓媽媽有健康，舒服的，心靈跟身體上面都需要非常多照顧，便是孕學林的出發點；讓新手媽媽更輕鬆教育照顧小孩，則透過知識與先進的科學，落實健康價值，媽媽與新生兒才有良好的共需關係。

在孕學林的新生兒有穿戴裝置，讓媽媽透過APP看見量化的生理數值，例如寶寶的心律呼吸、睡眠、黃疸、紅臀的情形，以便採取是當的措施照護新生兒。再配合合乎WELL規範的環境設備，如晝夜照明的燈光系統，小孩便能習慣日夜週期，進而睡過夜。

李高賜說一般的寶寶可能要到半年，甚至一年才能睡過夜，但從孕學林出來的寶寶，入住後平均兩個月就能做到，媽媽相對輕鬆很多，也能更盡速安排職涯規劃。

走出月子中心的照護系統

不過，孕學林能照護的範圍有限，李高賜說今年的計畫，期盼能把孕學林這套健康環竟、健康照護方式，擴展到更多人。第一推動項目，是由去年底提出的在地認證；在做健康建築，月子中心，李高賜也說他們慢慢發現，要找到安全的東西非常困難。這個經驗催生「WELL FOR BABY」的認證計畫，與台灣建築中心合作之下，從嬰幼兒家具開始訂定專屬台灣在地化的嬰幼兒健康家具標準。

第二，猶如WELL告訴建築師設計師如何設計符合健康建築標準的環境，孕學林想藉由設計一套系統，包括設備、APP、穿戴裝置，讓媽媽可以帶回家。知識方面，李高賜認為在資訊爆炸的時代下，孕學林能以現有科學研究為根據，整理出系統式的照護資料，直接告訴新手父母新生兒每個階段應照料的重點事項，做到月子中心以外，持續陪同並照料母親與新生兒健康的使命。

孕學林李高賜執行長表示每日花十分鐘念繪本給小孩聽，可達到孩子發展10倍以上的好處，因而在月子中心有繪本圖書館，讓新手媽媽有空間及素材念給寶寶聽。趙莛宇／攝影
孕學林李高賜執行長表示每日花十分鐘念繪本給小孩聽，可達到孩子發展10倍以上的好處，因而在月子中心有繪本圖書館，讓新手媽媽有空間及素材念給寶寶聽。趙莛宇／攝影
孕學林以知識科技坐月子為初衷，利用寶寶配戴的穿戴裝置，透過APP讓新手媽媽一目了然寶寶的生理數值。孕學林／提供。
孕學林以知識科技坐月子為初衷，利用寶寶配戴的穿戴裝置，透過APP讓新手媽媽一目了然寶寶的生理數值。孕學林／提供。
為落實健康、智慧及科技為本的照護，房間設計融入可以減緩對新生兒環境刺激的元素，例如夜照明的燈光系統，讓寶寶養成睡過夜的習慣。孕學林／提供。
為落實健康、智慧及科技為本的照護，房間設計融入可以減緩對新生兒環境刺激的元素，例如夜照明的燈光系統，讓寶寶養成睡過夜的習慣。孕學林／提供。
孕學林於月子中心進出處，設立防疫消毒區，確保進入人員健康無慮，有洗手肥皂乾洗手區、滅菌霧、及手機消毒箱。趙莛宇／攝影
孕學林於月子中心進出處，設立防疫消毒區，確保進入人員健康無慮，有洗手肥皂乾洗手區、滅菌霧、及手機消毒箱。趙莛宇／攝影

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