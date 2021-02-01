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聯強拓新業務有成 去年電競營收破200億元

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
聯強集團總裁杜書伍（本報系資料庫）
聯強集團總裁杜書伍（本報系資料庫）

聯強（2347）近年積極發展的電競、技術服務、雲端與IoT等新業務，去年都達到新的里程碑，展現核心業務去蕪存菁、新業務新商機的強勁成長動能。聯強今（1）日早盤股價小漲約1.5%，盤中最高為46.10元。

聯強表示，雲端服務營收已連續三年以超過50%的幅度大步邁進，去年再度成長近3成，同時訂閱用戶數也超過50萬，較前年倍增。IoT營收達到10億大關，較2019年增加5倍。技術服務營收將近18億，年成長44%。電競部分，聯強領先市場致力品牌佈建與通路拓展，並成立聯強電競聯盟強化上中下游連結，去年營收突破200億，年增54%，佔集團營收來到6%。

展望本季，聯強日前表示，由於市場買氣依然熱絡，再加上去年第四季因產品缺貨而未能滿足的需求將遞延到本季，聯強預期第1季將延續去年第4季的熱度，將會有優於預期的好表現。

聯強與蘋果（Apple）在亞太地區的合作關係持續深化！聯強集團事業開發副總裁杜書全日前表示，聯強日前已正式取得Apple iPhone手機在澳洲的代理權，於2021年1月開始銷售，適逢iPhone 12迎來最大換機潮，以及5G手機需求倍增，可望替聯強國際2021的成長動能增添柴火。

聯強 營收

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