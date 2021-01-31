鴻海攻電動車 MIH聯盟預計3月召開首次合作夥伴會議

由鴻海（2317）集團（2317）主導，MIH聯盟執行長鄭顯聰近日以個人名義，對聯盟成員發出公開信，除宣布電動車開發者工具平台於今（31）日正式在MIH聯盟官方網站對外發佈；同時，MIH聯盟預計3月將召開首次合作夥伴會議。

鄭顯聰指出，很開心在這裡告訴大家MIH的發展及近況，感謝各位夥伴加入MIH聯盟，共同打造開放平台的競爭力，加速EV產業的創新與發展。過去這段時間以來，我們收到外界許多響應，我們將在未來幾個月陸續提出新的成果與大家分享。

鄭顯聰表示，MIH聯盟在今日於官方網站發表第一代電動車開發者工具平台「EVKit」，透過開放式的通信協議及採用線控驅動技術，提供自駕生態鏈業者在研究自動駕駛系統發展時，能有輕易操控平台動態之介面，所短系統開發者設計與功能確認的時間，並降低自駕汽車開發門檻。透過開放，建立更多的豐富產業生態圈，這也是車輛產業中的創舉。

鄭顯聰指出，除了「EVKit」這項令人期待的開發工具發布，MIH聯盟也將於3月召開首次合作夥伴會議，我們將誠摯邀請各位會員撥冗參加。MIH聯盟的理念是OPEN開放，且能自我持續發展的科技平台，未來將成為全球EV產業不可或缺的中堅力量，透過開放的模式集思廣益，向全世界展示驚人的創意。

鄭顯聰表示，我們還要跟各位夥伴分享的是，MIH聯盟自成立以來，在業界的支持下，其成員已達500多家企業，例如:Arm、Siemens Software、GuardKnox、DRIMAES、財團法人車輛研究測試中心及工研院等。期待在各位的加入之下，讓我們一起打造全新電動車產業。