他問德國晶片製造為何慘輸台灣？ 網解答：肝很貴的

2020年因受疫情嚴重衝擊，使主要汽車模組工廠的備貨動能明顯不足，2021年全球汽車市場正逐漸復甦，但由於先前車市需求疲軟導致車廠備貨量低，造成現今全球車用晶片大缺貨，日前據傳德國經濟暨能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）還致函給台灣政府，希望台灣能協助提供晶片。對此，就有網友在PTT中PO文提出疑問，他表示德國是世界工業大國，不過為何德國在晶片製造上會慘輸台灣，於是就好奇詢問廣大網友「德國的科技是出了什麼問題嗎？」

原PO在文中提到，在他的印象中德國的科技與工業一直都在全球領先，擁有強大工業裝備和製造工業，但最近因為全球車用晶片大缺貨，讓他質疑德國的晶片製造跟研發實力似乎看不到台灣的車尾燈，因此希望有網友能出面解答「德國的科技業有相關八卦嗎？」

PO文一出，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應，「他們製造晶片或分析的機台就夠賺了」、「其實明顯是製造不行而已」、「德國還有專利藥的大藥廠，就是台灣一直想做卻一直不成氣候的生技業」、「不好意思，我們國家的機台是跟德國買的」、「德國幾乎都投入在機械製造」、「德國一台分析儀器就快800萬，賣你一台之後整年出國度假過爽爽，誰在跟你輪班救台灣」。

不過也有網友持不同看法，「良率是靠肝去燒出來的，沒那麼容易，亞洲文化做代工會比較適合，像日韓、台灣」、「因為德國不賣肝臟」、「因為他們工資太高了，他們的肝很貴的」、「因為德國的輪班成本很高啊」、「因為台灣晶片CP值高，在德國輪班成本很高，所以他們不會將心力投入代工」。