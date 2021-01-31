鴻海集團MIH聯盟執行長：3月開首次合作夥伴會議

鴻海（2317）集團MIH電動車開放平台啟動，MIH聯盟執行長鄭顯聰（Jack）以個人名義，對聯盟成員發出公開信宣布，電動車開發者工具平台今（1/31）正式在MIH聯盟官方網站對外發布；同時，MIH聯盟預計3月將召開首次合作夥伴會議。

做為鴻華先進科技所推出第一代電動車開發者工具平台，EVKit將協助客戶在ADAS系統方面的開發與操作，官方網站也同日正式上線http://www.foxtronev.com。

上周鴻華先進即對外表示，MIH將開放EVKit的規格，邀請聯盟成員共同投入EVKit的供應鏈，並在4月出貨，這是MIH的第一個開放的業務，也是鴻海集團電動車事業的重大事件，隨即鄭顯聰即宣布將召開首次合作夥伴會議，鴻海集團在電動車供應鏈的動作積極且快速。

鄭顯聰的開信中表示，周日發表的第一代電動車開發者工具平台EVKit，透過開放平台式的通信協議及採用線控驅動技術，提供自駕生態鏈業者在研究自動駕駛系統發展時，能有輕易操控平台動態的介面，縮短系統開發者設計與功能確 的時間，降低自駕汽車開發門檻。透過開放、建立更多的豐富產業生態圈，這也是車輛產業的創舉。

MIH聯盟將於3月召開首次合作夥伴會議，MIH聯盟的理念是開放，且能自我持續發展的科技平台，未來將成為全球EV產業不可或缺的中堅力量。

鄭顯聰並指出，MIH聯盟自成立以來，成員已達500多家企業，包括Arm、Siemens Software、GuardKnox、財團法人車輛研究測試中心及工研院等，期待在各方的加入，一起打造全球新電動車產業。