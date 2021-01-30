台積擁80萬股東超越鴻海 00881超車0050

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：CMoney
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權王台積電（2330）上演內外資「你丟我撿」！本周台積電在外資賣壓進一步出籠，股價跌落600元整數關，「國人瘋權王」熱度逆勢再攀峰，統計台積電最新股東數，較上周暴增近10萬大軍，逼近80萬人，雙雙創下成長和總數紀錄，同時超越鴻海（2317）、成為股東數第二多的人氣股。連帶台積概念的國泰台灣5G+（00881）、元大台灣50（0050）兩檔指標ETF，人氣也攀峰，分別來到25萬、23萬人。

這也代表00881已超越0050，成台股掛牌第二高人氣的ETF，是去年國泰永續高股息（00878）一度超越0050後，再有台股ETF能突破「老大哥」的人氣。值得注意是，00881自去年12月初掛牌，迄今約兩個月，就締造領先0050的超人氣，換算每個月都增加逾10萬名粉絲，更是史上首見。

本周外資對台積電賣壓擴大，衝擊權王持續向下探底，但看好長線爆發力，國人反而更積極加碼，尤其台積電跌落600元整數關，來到不少人心中「理想」的價格，盤中零股交易天天爆棚，使權王單周股東變化，再創掛牌新記錄，一周狂增近10萬股東。

集保結算所統計，上周台積電股東數約70萬人，本周來到79.4萬人，周增加達92,004人，是近期台積電人氣快速成長過程增加最多的一周。與此同時，也有70多萬股東的鴻海，人氣雖然也成長，但本周僅小增3,248人，總數75萬人不變，使台積電表現超前，首度躍居台股中僅次於「百萬人氣股」中鋼（2002）後的第二高人氣股票。

台積電本周零股買氣躍升，成長最明顯的股東級距，就是持有1張以下和1至5張的股東，分別來到41.9萬人及30萬人，周增加60,381人、27,925人，另持有5至10張股東也從3.2萬增加到3.5萬人，光是10張以下的股東數就達到75萬人，占總數比重逾95%。

拜權王買氣噴發，台積概念ETF人氣持續強成長，其中，訴求15元最低價就能入手台積電的00881，去年掛牌一度有飛快成長，本周再見買氣飆高，一周大增6萬名粉絲，總數達25萬人。

0050人氣同步衝，一周增加約萬名粉絲，總數23萬人，同樣寫新猷，但因00881成長更多，躍升為僅次於元大高股息（0056）第二高人氣的ETF。而00881、0050分為本周ETF人氣成長冠亞軍。

其他人氣增加前列也以台積概念ETF為主，如第三名富邦台50（006208）增4,508人，第四名富邦科技（0052）增2,292人，第五名富邦公司治理（00692）增1,701人，還有第六的第一金工業30（00728）、第八的元大臺灣ESG永續（00850），都有買台積電。

至於台股有投資ETF的人數周增8.2萬人，來到184萬人，也奠定新里程。

資料來源：CMoney
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台積電 股東 ETF

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