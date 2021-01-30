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台積電強化供應鏈管理平台 新增供應商員工線上申訴

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電持續強化全球責任供應鏈管理，並將供應鏈商務入口網站「Supply Online」全面升級為全球責任供應鏈管理平台「Supply Online 360」，同時新增供應鏈員工申訴等三大功能。路透
台積電持續強化全球責任供應鏈管理，並將供應鏈商務入口網站「Supply Online」全面升級為全球責任供應鏈管理平台「Supply Online 360」，同時新增供應鏈員工申訴等三大功能。路透

台積電（2330）持續強化全球責任供應鏈管理，並將供應鏈商務入口網站「Supply Online」全面升級為全球責任供應鏈管理平台「Supply Online 360」，同時新增供應鏈員工申訴等三大功能。

台積電統計，至今年1月該平台每日平均登入次數超過7,500次，台積公司攜手供應鏈透過全新的數位協作，創造更卓越的社會正向影響力。

台積電全球責任供應鏈管理平台近期新增功能包含「永續管理模組」控管線上數據，推動線下改善成效。「台積電供應商永續學院」分享勞工權益、環境保護、職場安全衛生等希望讓台積經驗成為供應商智庫。設立「供應鏈員工申訴管道」，提供申訴者保護措施來推動友善包容職場。

台積電 職場

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