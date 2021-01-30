解車用晶片荒 台美2月5日對話

全球車用晶片荒，美國、德國及日本政府紛紛透過外交管道要求台灣晶圓代工廠加速生產。據彭博引述消息人士報導，美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業，舉行一場臨時會議，提高對美國車廠的晶片供應。

經濟部昨（29）日證實， 台美2月5日將舉行一次產業間討論，但不限於半導體。

彭博報導指出，美國副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）和商務部代理副助理部長史特芬斯（Richard Steffens），預計將與台灣經濟部長王美花進行視訊會議，台積電、聯發科等台灣晶片大廠主管也將與會，會議重點將是解決全球車用晶片短缺問題。同時，預料將施壓台積電等台灣晶片商，提高對美國車廠的晶片供應。

經濟部表示，台美之間供應鏈合作愈來愈緊密，在去年底的「台美經濟繁榮夥伴對話」後，雙方持續保持事務性磋商管道，密切溝通。經濟部長王美花也提過，希望2月初能舉行一次產業間的討論，因此才決定在台北時間2月5日上午以視訊方式舉行。

對於參與對象，經濟部表示，視訊會議主要參加者會是台美雙方業者，不限於半導體，也會包括其他產業部門。至於台美雙方官員出席與否，經濟部表示歡迎，但名單尚未確認，待確認後會向大家報告。據悉，王美花同樣會參加，將與業者共同促進台美產業鏈更緊密合作。

王美花28日受訪時表示，27日與德國在台協會處長王子陶會面時，有討論車用晶片相關議題，她向對方表達態度，希望德國協助台灣取得疫苗；對方則回應，將轉達給德國政府。

據指出，經濟部、國發會主委日前邀請晶圓代工業者開會，提出「一個共識、三個方法」以解決晶片荒。三方法分別為優化生產線，將生產線拉高到產能利用率102%、103%生產；拉高車用晶片供給率，讓車用晶片需求可獲滿足；協調其他廠商是否同意把晶片產能分給車用業者。

【記者李孟珊／台北報導】全球鬧車用晶片荒，經濟部證實美國拜登政府官員下周將與經濟部及半導體業舉行視訊會議，可能討論供應美國車廠晶片問題。市場預計台積電、力積電、世界先進、聯電等均會在受邀名單內。但對此會議，被點名廠商都表示「不予置評」。

經濟部長王美花日前和台積電副總經理方淑華、力積電董事長黃崇仁、世界先進副總經理劉啟光、聯電總經理簡山傑等商討應變方法。廠商們討論出的共識，就是願意配合政府請求，盡可能提供奧援。

當天與會人士認為，其實要晶圓代工廠想辦法提升產能利用率，或是和其他客戶協商，是很不容易的事，因為這波需求堪稱史上最嚴重缺貨潮。業界人士指出，現在可代工的台灣廠商多集中先進製程，訂單看到上半年，汽車業要在此時爭取產能。