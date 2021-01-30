鴻海攻電動車 拿到新訂單

鴻海旗下富士康與吉利控股的合資公司剛成立，就開始爭取新訂單，擬為美國電動車新創業者法拉第未來（Faraday Future）代工造車，為鴻海在電動車市場再下一城。

法拉第未來將迅速在中國大陸落地，首款旗艦車型獲得1.4萬輛訂單，目標未來五年銷售量超過40萬輛。

鴻海電動車合作對象，除了法拉第未來外，還包括拜騰汽車，裕隆汽車納智捷。潛在的合作客戶包括吉利控股集團旗下的汽車品牌，包括吉利汽車、富豪汽車（Volvo）、領克（LYNK＆CO）、寶騰汽車（Proton）、倫敦電動車公司等。

鴻海集團多角布局合作業者，包括去年和飛雅特克萊斯勒集團籌組合資公司，飛雅特克萊斯勒旗下有高達14個品牌，讓鴻海有許多發展機會。因為品牌製造電動車，並非從頭做到尾，鴻海不做整車，但有零組件、智慧控制系統，甚至電動車產業鏈服務等，都有商機。

吉利控股集團昨（29）日公告，與美國共享智慧出行生態系統公司法拉第未來，簽署框架合作協定，雙方計畫在技術支援和工程服務領域展開合作，也考慮讓吉利與鴻海集團旗下富士康的合資公司提供代工服務的可能性。

法拉第未來已開發出首款車型FF 91，第二款車型FF 81研發工作積極推進。未來五年，法拉第未來的消費性汽車規劃包括FF 91、FF 81和FF 71等三個系列。

法拉第未來預估，未來五年銷量將超過40萬輛，首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。法拉第未來在中國大陸設立新的基地，吉利將成為合同製造服務商，吉利一直在尋求與大型技術公司合作增強實力，與富士康的合作就是透過ICT產業增強自動駕駛等方面的能力，鴻海集團也受惠。

鴻海旗下富士康1月13日與吉利控股集團簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，提供包括汽車整車、零配件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等服務。