三大廠唱旺記憶體 台鏈利多

韓國記憶體兩大廠三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）以及美國大廠美光科技（Micron）同步看好動態隨機存取記憶體（DRAM）今年市況，認為5G需求及資料中心建設都有助伺服器記憶體需求升溫，DRAM市場可望在上半年復甦，不排除出現短缺現象。

法人認為，三大記憶體業者看好市況，有利台廠南亞科、威剛、華邦電等業者營運，今年可迎來強勁的成長幅度。

因疫情帶動手機晶片需求，SK海力士去年第4季營業利益大增298%，遠勝市場預期，全年獲利勁揚84%。對2021年DRAM產業，海力士表示，客戶投資新資料中心，伺服器產品需求將升高，加上5G智慧手機出貨增加，支撐手機記憶體需求居高不下。

三星認為，5G需求及資料中心對伺服器記憶體需求升溫，DRAM市場可望在上半年復甦。

日前美光執行副總裁兼事業長Sumit Sadana指出，去年下半年智慧型手機和車市回溫，帶動市場強勁需求，DRAM出現緊缺現象，甚至部分DRAM產品價格上漲，看好全年DRAM將維持上升且供不應求的趨勢。

南亞科總經理李培瑛日前在法說會上，認為今年上半年宅經濟需求延續，上半年的合約價估將逐季走揚，營收、獲利也可望逐季成長，就整體市況來看，上半年DRAM市場將供不應求，供給缺口可能達兩季以上。

威剛董事長陳立白也強調，因應2021年記憶體需求暢旺的缺貨趨勢，威剛在記憶體價格起漲前拉高庫存水位達約70億元，為公司歷年同期新高水準，準備迎接下一波記憶體多頭走勢。

華邦電方面，法人認為在供需狀況改善，去年第4季起，利基型DRAM價格已止跌回升，今年上半年持續看漲，有利華邦電的毛利率提升，挹注營運。