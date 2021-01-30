和碩結盟立訊 有利搶蘋單

和碩宣布結盟立訊共同發展iPhone事業，市場震撼。摩根大通及花旗證券發布分析，認為結盟案將稀釋和碩獲利能力，短線不利股價，但長期和碩可望透過合資公司爭取新訂單。摩根大通認為將新增iPhone中框機殼訂單，花旗則點名可拿iPhone 13訂單，未來動能值得期待。

外資圈五家機構在消息後發布分析，包括摩根大通、大和資本、麥格理及花旗都維持和碩「買進」評等，並以摩根大通目標價88元最高，另摩根士丹利認為影響中性，維持「中立」評等。和碩昨（29）日下跌3.1元或3.8%收78.4元，外資終止連二買轉賣超4,877張。

摩根大通說明和碩和立訊合作，對營運有「短空長多」之效，分析結盟案稀釋和碩獲利，投資人的自然反應應是下修評價，但合資公司不僅有助立訊發展，和碩也會藉此爭取新訂單，長期而言化利空為利多。

摩根大通指出，和碩不直接賣廠給立訊，而採取結盟，顯示集團仍希望持續參與iPhone代工。在立訊注資下，和碩能為鎧勝保留現金，進而爭取新訂單。