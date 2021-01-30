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SK海力士8吋廠將遷往大陸

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

南韓記憶晶片大廠SK海力士（SK Hynix）29日表示，將儘速把部分8吋晶圓生產設施從南韓遷移到中國大陸，滿足客戶需求，並降低成本。

SK海力士預期，採用12吋晶圓的晶片供應受限，8吋晶圓晶片需求將維持強勁，原先計畫兩年後再搬，但因客戶需求大增，現在調整到愈快愈好。

SK海力士同日表示，上季營業利益增至9,659億韓元（8.6億美元），優於分析師預期，營收年增約15%至7.97兆韓元，主因為各國的防疫封鎖措施與居家避疫令大幅推升記憶體晶片需求，而來自中國大陸智慧手機製造商的訂單也大增。

SK海力士也說，今年的資本支出增幅將受限，儘管M16廠已經開工，但市場不確定性仍高，因此將謹慎支出。

SK海力士 晶片

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