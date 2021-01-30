車用晶片荒／官員層級 拜登上台後最高

彭博資訊報導，美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業開一場特別會議，料將施壓台積電等台灣晶片商增加對美國車用晶片供應量，這是拜登政府上台以來台美官員最高層級會議，會議重點將是解決全球車用晶片短缺問題。

中國大陸外交部發言人趙立堅昨（29）日在例行記者會上說，對這場會議不知情，他重申北京當局「反對美國與中國台灣地區之間的官方互動」。

代表美國三大汽車廠通用、福特和Stellantis美國業務的遊說組織「美國汽車政策委員會」主席布朗特說：「我們持續與政府官員接觸，因為車用晶片短缺仍是重大議題。感謝拜登政府持續協助，並希望拜登政府在補齊官員時繼續協助我們。」飛雅特克萊斯勒16日與標緻雪鐵龍合併為Stellantis，是全球第三大汽車集團。

全球各大車廠因車用晶片不足，今年可能損失共610億美元營收。由於台灣在全球晶圓代工、IC設計、封裝測試等三大半導體產業鏈角色吃重，晶圓代工、封裝測試同為世界第一，且技術領先歐、美、日、陸等地業者，各大汽車晶片廠要出貨， 大多得找台廠。

業界人士分析，去年上半年新冠肺炎疫情重創全球車市，不少國際車用晶片大廠自行砍單，去年下半年車市逐漸復甦，車用晶片業者打算要回這些產能時，晶圓代工業者已把產能分配到需求激增且利潤較高的消費電子產品用晶片，車用訂單只能排在最後生產。