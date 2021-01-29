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外資連8天狠砍台積電17萬張 護國神山怎麼了？

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台積電辦公區綠色採購金額居國內企業之冠

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

台積電今日在企業社會責任電子書中揭露，該公司辦公區綠色採購金額連績三年超過全國20%，居國內企業之冠。

台積電強調，透過綠色採購制度， 支持綠建材及低耗能、無毒性、可回收且具環保標章的辦公區用品，是秉持企業成長與生態環境共存共榮的信念。

台積電除了在綠色採購金額居全國之冠外，也要求製程不使用禁限用物質，使產品完全符合國際法規及客戶對有害物質管制要求，避免員工暴露於有害性物質風險。

為實踐聯合國永續發展目標第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，台積電依循《環境保護政策》，民國91年即擬訂《綠色採購程序書》並落實執行辦法，優先採用獲得國內外國際機構或政府單位認證的環保標章產品，確保該產品在生命週期內遵循低耗能、無毒性、可回收原則，對環境友善。

台積電並自民國105年起，正式將環保標章納入資訊產品採購規範，不僅使全公司辦公區用品綠色採購比例由前一年之53%大幅提升至89%，也以具體行動帶動綠色產業發展。

除辦公區用品採購環保產品，台積電也依《建築技術規則建築設計施工編》採用綠建材規定，採購比例分別為室內60%、戶外20%。截至民國去年，台積電也連續九年獲得行政院環保署綠色採購績優單位獎的表揚；辦公區綠色採購比例達99％，去年也再創新高。

台積電 環保

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