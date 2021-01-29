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台積電供應鏈網站升級 奠定責任供應鏈管理里程碑

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

台積電為引領供應鏈向上提升，打造對經濟、環境與社會負責任的永續發展模式。該公司將供應鏈商務入口網站「Supply Online」全面升級為全球責任供應鏈管理平台—「Supply Online 360」，已於去年12月22日正式上線啟用。

台積電在今日發布的企業社會責任電子報指出，這是台積電發揮半導體供應鏈影響力的重要里程碑。

台積電表示希望透過更詳細的「供應商永續標準」執行指引，數位管理供應商永續績效，並為供應商建立企業營運與永續學習資源的雲端知識平台，同時啟用供應鏈員工申訴管道等全新功能，推動供應鏈管理精益求精，落實共好的社會價值。

台積電是在去年由資材供應鏈管理處偕同企業系統整合處，將台積電供應鏈商務入口網站「Supply Online」全面升級為全球責任供應鏈管理平台—「Supply Online 360」。

台積電指出，Supply Online 360平台承載台積電對全方位提升產業供應鏈的使命感，新增三大重要功能：供應商永續管理模組、台積電供應商永續學院、供應鏈員工申訴管道，同時持續在環境保護、社會進步與經濟成長等三大面向追求360度的關懷和守護。

值得一提的是，台積電Supply Online 360的「永續管理模組」全新功能，能夠數據化追蹤管理「行為準則合規簽署」、「永續風險評估結果」與稽核輔導「改善措施」三大流程，達到循環改善供應商永續績效的目標。

台積電強調可藉由這個平台，持續宣導供應商行為準則，要求供應商回覆永續自評問卷SAQ（Self-assessment Questionnaire），進一步將其生產現場稽核的評估結果數位化，透過改善建議回饋機制，系統化監督供應商落實改善行動，與台積電一同持續成長。

台積電 半導體

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