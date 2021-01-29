鴻海線上尾牙2月6日舉行 將抽出特別獎五部汽車

鴻海（2317）今年的線上尾牙將在2月6日行，屆時除了有金曲歌王蕭敬騰、天生歌姬A-Lin現場Live大展歌喉外，陳零九還會演出特別橋段，鴻海線上嘉年華尾牙風格以科技化效果呈現，甚至用突破傳統的方式，把車子帶到尾牙場地，線上嘉年華活動全程也將在YouTube直播。

日前公司內部也舉辦影片徵集活動，大手筆提供近三百萬元獎金，鼓勵全球各地的員工拍攝活動短片，除了兩岸三地的員工之外，本次也獲得來自印度、美國、墨西哥、越南等海外員工，充滿創意影片。

睽違十多年，鴻海嘉年華最受矚目的抽獎活動也再次出現汽車獎項，2021年現場特別獎抽出五輛售價111.9萬元的納智捷URX 七人旗艦款！擁有12吋中控螢幕，全車環景影像以及ADAS等行車安全系統，是國產七人座銷售冠軍，也呼應鴻海在每年嘉年華希望能帶給員工及眷屬一同歡樂的理念，讓一家人團聚，過年開一輛新車回家！