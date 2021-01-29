快訊

拜登上任後台美首度交流 美官員將與經部、台積電討論車用晶片

拜登上任後台美首度交流談晶片 經部證實2月5日登場

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花。記者曾原信／攝影
經濟部長王美花。記者曾原信／攝影

彭博引述消息人士報導，美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業，舉行一場臨時會議，預料將與台積電（2330）等台灣晶片商討論，提高對美國車廠的晶片供應。對此，經濟部今（29）日傍晚證實，目前預計在台北時間2月5日上午，以視訊方式舉行。

經濟部指出，台美之間的供應鏈合作越來越緊密，在去年的對話後，雙方持續保持事務性的磋商管道，密切溝通。

先前經濟部長王美花也提過，希望在二月初能夠舉行一次產業間的討論。目前預計在台北時間2月5日上午，以視訊方式舉行。

經濟部表示，相關的產業溝通，主要的參加者，會是台美雙方的業者，但不限於半導體，也會包括其他產業部門。屆時經濟部長王美花也會參加，將與業者共同促進台美產業鏈的更緊密合作。

經濟部 半導體

延伸閱讀

台美下周五為車用晶片開視訊會議 王美花確定參加

CNN：南海台海釣島 3熱點注定拜登對中不會軟

拜登上任後台美首度交流 彭博：美官員下周將與台積電討論車用晶片

拜登上台 古巴醫生諾獎有望？

相關新聞

台美下周五為車用晶片開視訊會議 王美花確定參加

據外媒報導，美國政府官員預計在下周為車用晶片找台灣官員、以及業界巨頭台積電、聯發科等廠商高層開線上會議，經濟部稍早證實，...

真的無線！小米發表「小米隔空充電技術」

小米今（29）日發表「小米隔空充電技術」，擺脫充電線及無線充電器的限制，即可對智慧裝置進行遠端充電，除了應用在手機上，小...

宏達電Desire 21 pro 5G手機 2月1日在中華電信上架

宏達電（2498）今（29）日宣布，HTC Desire 21 pro 5G將於2月1日在中華電信（2412）及神腦國際...

鴻海線上尾牙2月6日舉行 將抽出特別獎五部汽車

鴻海（2317）今年的線上尾牙將在2月6日行，屆時除了有金曲歌王蕭敬騰、天生歌姬A-Lin現場Live大展歌喉外，陳零九...

大立光控告營業秘密損害 二審判先進光賠15.22億元

大立光（3008）控告先進光（3362）損害商業秘密案，智慧財產法院審理民事訴訟二審昨（28）日宣判，維持一審結果，先進...

燦坤：全台缺貨的iPhone 12 Pro驚喜現身 限量2千支

燦坤（2430）年前推出Apple 全系列商品下殺活動今(29)日登場。限時搶購 MacBook 指定款原價47,900...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。