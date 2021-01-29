拜登上任後台美首度交流談晶片 經部證實2月5日登場
彭博引述消息人士報導，美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業，舉行一場臨時會議，預料將與台積電（2330）等台灣晶片商討論，提高對美國車廠的晶片供應。對此，經濟部今（29）日傍晚證實，目前預計在台北時間2月5日上午，以視訊方式舉行。
經濟部指出，台美之間的供應鏈合作越來越緊密，在去年的對話後，雙方持續保持事務性的磋商管道，密切溝通。
先前經濟部長王美花也提過，希望在二月初能夠舉行一次產業間的討論。目前預計在台北時間2月5日上午，以視訊方式舉行。
經濟部表示，相關的產業溝通，主要的參加者，會是台美雙方的業者，但不限於半導體，也會包括其他產業部門。屆時經濟部長王美花也會參加，將與業者共同促進台美產業鏈的更緊密合作。
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