台美下周五為車用晶片開視訊會議 王美花確定參加

據外媒報導，美國政府官員預計在下周為車用晶片找台灣官員、以及業界巨頭台積電、聯發科等廠商高層開線上會議，經濟部稍早證實，該視訊會議目前表訂於台北時間2月5日上午舉行，經濟部長王美花確定參加，會議主要參與者為台美相關業者。

《彭博》報導，美國副助理國務卿Matt Murray及商務部代理副助理部長Richard Steffens將出席這個台美線上會議，會中預定討論與解決全球車用晶片短缺議題。

經濟部表示，台美之間的供應鏈合作越來越緊密，在去年的對話後，雙方持續保持事務性的磋商管道，密切溝通。王美花之前就提出，希望在二月初能夠舉行一次產業間的討論。目前這個線上會議預計在台北時間2月5日上午、以視訊方式舉行。

經濟部指出，除了王美花會親自參加之外，由於主題是產業溝通，主要的參加者，會是台美雙方的業者，不限於半導體，也會包括其他產業部門。

至於台美是否還有其他官員出席，經濟部表示，都很歡迎，但名單尚未確認，待確認後會再向外界報告。