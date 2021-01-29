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十銓今年營收挑戰歷史新高 成長動能以電競為重心

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體產業今年看回升，相關個股營運及股價也都提前反應，記憶體模組廠十銓（4967）去年營收繳出歷史新高表現之後，公司表示今年全年營收將再挑戰成長2成，主要成長動能將來自電競產品的帶動，公司並看好未來電競產品對毛利率的提升將逐年顯著。

十銓去年全年營收繳出77億元的歷史新高表現之後，公司預期，今年全年營收有機會向92億元邁進，營收成長幅逾19%。十銓表示，該公司聚焦三大重要成長動能，包括電競、SSD、工控。

以電競產品來看，該公司表示，2020年初時，電競產品佔整體比重約在2成多，去年雖然經過全球新冠肺炎疫情衝擊，但該公司反向操作，透過網路銷售打進歐美電競市場，去年在歐美電競市場較前一年呈現倍數成長，而到去年底時，電競產品佔營收比重已大幅提升到4至5成水準，預計今年電競產品仍將是公司全年營收挑戰歷史新高的重要動能。

對於去年公司在電競產品佔營收比重雖有大幅的提升，但反應在毛利率的提升幅度並不是非常明顯，公司方面指出，主要由於目前仍在歐美市場進行積極的品牌行銷，因此，行銷費用提高確實影響毛利率表現，期待未來在市場知名度逐漸打開之後，可望將更顯著的反應在毛利率表現上，也有利提升公司整體獲利表現。

對於今年展望，十銓也表示，現階段半導體因原廠停產和產能減少，造成DDR3需求反增價漲，客戶採購需求提高，對十銓整體營收帶來正面效益。同時，加速開發次世代 DDR5 記憶體模組，並積極與各大板卡廠合作，預計最快今年第3季推出DDR5新世代記憶體，提振十銓業績向上。

電競 營收 十銓

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