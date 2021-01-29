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真的無線！小米發表「小米隔空充電技術」

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
小米發表「小米隔空充電技術」。 小米／提供
小米發表「小米隔空充電技術」。 小米／提供

小米今（29）日發表「小米隔空充電技術」，擺脫充電線及無線充電器的限制，即可對智慧裝置進行遠端充電，除了應用在手機上，小米隔空充電技術也將陸續導入智慧手表、手環等穿戴式裝置，讓使用者無須額外穿脫，即可輕鬆為穿戴裝置隔空充電。

小米表示，此次研發隔空充電系統有17項技術專利，小米隔空充電技術以空間定位和隔空能量傳輸作為技術核心，隔空充電裝置內建5個相位干涉天線，可快速針對手機進行毫秒等級的空間定位，精準探測手機位置；而144個天線所組成的相位控制陣列，透過波束成形將毫米波定向發射給手機，手機只要在方圓數公尺內，就可立即啟動5W遠距離隔空充電，還可同時充電多個行動裝置，每個裝置均支援5W，甚至異物遮擋也不降低充電效率。

在手機部分，小米也研發了天線陣列的小型化設計，透過「信標天線」，可以低功耗的方式在空間內廣播位置資訊；而14根天線所組成的「接收天線陣列」，可將充電裝置發射的毫米波訊號，通過整流電路轉化為電能，精準接收裝置所發出的電能，為使用者實現「真無線」的無束縛充電體驗。

小米指出，隔空充電技術也將陸續導入智慧手表、手環等穿戴式裝置，為了進一步完整小米智慧家庭藍圖，未來的音箱、檯燈等小型智慧家庭產品，也將支援無線供電技術，徹底擺脫線材束縛，打造真正無線的未來客廳。

小米 手機

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