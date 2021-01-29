創意總座：今年營收獲利雙成長

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）於今（29）日舉行法說會，該公司去年4季每股純益為4.53元，全年每股純益為6.34元。創意總經理陳超乾表示，預計今年營收與獲利將雙雙成長。

創意去年第4季合併營收為39.44億元，季增12％，年增約二成，創單季新高，在獲利方面，單季大賺6.08億元，季增幅度達474％，年增幅度也達121％，每股純益為4.53元。

創意第4季成長動能主要是委託設計（NRE）業務，比前一季上升42%，年增超過一倍，因此業績占比也來到49％，高於過往水準，並帶動單季毛利率達到42%，季增17.2個百分點。

創意前三季表現偏淡，第4季大爆發，累計去年全年合併營收為135.69億元，不但年增幅度達26.7％，也小幅超越2018年的歷史紀錄，改寫新猷，獲利8.5億元，年增6.3％，全年每股純益為6.34元。