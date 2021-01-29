大立光控告營業秘密損害 二審判先進光賠15.22億元

大立光（3008）控告先進光（3362）損害商業秘密案，智慧財產法院審理民事訴訟二審昨（28）日宣判，維持一審結果，先進光須賠大立光15.22億元，該金額超過先進光股本11.15億元。

針對判決結果，先進光回應，目前尚未收到判決書，本判決並非確定判決，仍可提起第三審上訴，後續將委請律師處理訴訟程序。

先進光前羅姓總經理挖角多名大立光工程師，並利用跳槽工程師攜帶技術資料發展製程，大立光陸續於2012年及2013年對先進光及其他共同被告，提出侵害著作權及營業秘密的刑事及民事告訴，求償達140億元。

其中，刑事告訴，1月25日台中地方法院一審判決出爐，依違反著作權法等罪判羅男等6人各6月至5月徒刑，可上訴；先進光電科罰金60萬元，全案可上訴。大立光提起刑事附帶民事訴訟，請求先進光及其他被告連帶給付140億餘元部分，台中地方法院則全部駁回。

另外，民事訴訟部分，由智慧財產法院2017年底一審判決，先進光應賠償大立光15.22億元，先進光提起上訴；昨日二審宣判，維持一審判決。

大立光表示，針對刑事台中地院一審判決結果，包括刑事將由檢察官提起上訴，至於刑事附帶民事訴訟部分，公司將再提出上訴。