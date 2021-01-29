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燦坤：全台缺貨的iPhone 12 Pro驚喜現身 限量2千支

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
燦坤。圖／燦坤提供
燦坤。圖／燦坤提供

燦坤（2430）年前推出Apple 全系列商品下殺活動今(29)日登場。限時搶購 MacBook 指定款原價47,900元，活動價35,520元，加購 Apple Care+同享12期0利率，數量有限售完為止。

燦坤表示，除了 ＭacBook 指定款優惠外，全台大專院校學生及教職員出示有效證件，在燦坤門市購買享教育優惠價，最高可再省12,800元。

燦坤指出，全台大缺貨的 iPhone 12 Pro 也驚喜現身，全台限量2,000支，於燦坤 APPLE 專門店限時開賣，數量有限售完為止；同時 iPhone 12 及 iPhone 12 Mini 指定款也祭出下殺優惠，如 iPhone 12 256G 原價3.2萬元，最高現折1,920元，iPhone 12 Mini 256G 原價2.99萬元，最高現折1,885元，更是挑戰全台最低價。

iPad Air 10.9吋全系列現折6% Apple Watch指定款現折6%；AirPods Pro指定款原價 7,990元，活動價6,290元，數量有限售完為止，每人每卡限購一台。

防疫期間，燦坤推出線上商城同享限時優惠活動，防疫同時讓消費者安心消費，放心採買；寵愛會員，燦坤大應援，購買蘋果商品加購原廠配件享95折，副廠配件享9折優惠；購買前請洽全省燦坤93間Apple Shop 。

燦坤 iPhone 12 Mini iPhone

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