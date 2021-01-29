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亞太電信攜員工用戶、供應鏈夥伴 助新移民二代逐夢

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

新冠肺炎疫情加峻，衝擊全球經濟，社福機構受疫情影響，各界愛心捐款銳減，亞太電信（3682）秉持取之於社會、用之於社會的精神，今（29）日宣布啟動2021年「翻轉新移民二代 助孩童勇敢逐夢」CSR公益專案，攜手員工、用戶、希平方HOPE English、Pubu電子書、預付卡銷售業務總代理公司中礦、OPPO、realme、SHARP及vivo等7家供應鏈夥伴，共組「永續聯盟」，運用各自核心資源與能力，捐助「財團法人台北市賽珍珠基金會」所協助的新移民二代孩童，總價值超過500萬元的學習資源。

亞太電信表示，即日起，該公司將號召所有員工擔任助學爸媽，捐款幫助孩童順利就學，更將不定期舉辦系列職涯輔導課程，提供孩子一個安全的學習環境；同時推出「你消費〪永續聯盟捐2元」活動，消費者只要於全台亞太電信門市購買OPPO、realme、SHARP、vivo品牌手機，每銷售一台，永續聯盟將捐助2元作為新二代之獎助學金。

新移民 亞太電信

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