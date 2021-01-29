台積電續跌台股收跌277.57點 三大法人賣超385.05億

台股今（29）日開高走低，台積電（2330）由紅翻黑跌破600元，收在591元，連續6個交易日下跌，加重大盤跌勢，終場以15,138.31點作收，下跌277.57點，成交量3,544.12億元；三大法人賣超385.05億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超346.97億元，投信買超2.13億元，自營商賣超（合計）40.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.27億元，自營商（避險）賣超22.92億元。

台股今日以15,544.36點開出，一度拉升至15,603.41點，但受封關前賣壓的影響，指數開高走低翻黑，台積電早盤雖以619元開高，但盤中翻黑且收在今日最低的591元，加重大盤跌勢，大立光、鴻海也收黑，指數收在15,138.31點，跌幅1.8%，本周下跌880.72點，周跌幅5.5%，月線上漲405.78點，漲幅2.75%。