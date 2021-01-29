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用大數據寫劇本 資策會助公視《大債時代》營造共感

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
公共電視迷你劇集《大債時代》與資策會數位服務創新研究所合作，透過大數據分析開發劇本。圖／業者提供
公共電視迷你劇集《大債時代》與資策會數位服務創新研究所合作，透過大數據分析開發劇本。圖／業者提供

公共電視迷你劇集《大債時代》明（30）日將迎來最終回，這是繼《我們與惡的距離》後，公視再度攜手資策會數位服務創新研究所（服創所）透過大數據分析開發劇本。資策會也與用力拍電影有限公司合作，深化大數據探勘的技術分析，提供更客觀的元素材料，讓寫實劇《大債時代》可以更貼近目標族群的生活，產生強烈共感。

《我們與惡的距離》、《大債時代》在前期劇本開發時，引入大數據分析輔助，獲得優異成效，也讓大數據分析成為近期台灣影視產業的焦點。不過，除了將大數據運用在劇本素材探索外，服創所也正在嘗試將數據應用在影視產業的其他面向。

服創所副主任徐毓良表示，像是大數據分析技術可以協助企業找到行銷切入點，「去年起就有媒體行銷公司，請我們幫忙在企劃前期，用同樣的技術進行大數據分析應用，今年也有延伸的合作。」

在學術合作上，資策會在2019年曾與成大教授李政德合作，將團隊提出的大數據分析議題交由指導學生進行研究，主題是設計AI自然語言處理模型，來學習社群媒體上「演員的個性描述」與「劇本中對於角色個性的設定文字」二者間如何搭配，用以挑選男女主角，該篇論文也獲得IEEE研討會提報通過。

大數據也能改善影劇團隊的創意發想流程。像是在討論服裝設計時，可以導入大數據分析方法，做成workshop工具，快速讓整個團隊掌握脈絡，加速理解並聚焦在問題上。

徐毓良指出，服創所大數據分析技術特別適合用於影劇產業的開發階段，能協助企業過濾出大眾喜愛的元素，並分析值得投資的IP角色、IP戲劇作品，「幫編劇找到好素材，幫投資方找到好標的、提供顧問分析服務，這些都是我們希望能做得更深入的部分。」

大數據 資策會

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