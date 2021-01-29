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市場看好NOR Flash報價反轉向上 旺宏可望受惠
近期記憶體市場由於中國的中芯事件以及晶圓代工全球產能嚴重吃緊，因此，市場法人預估NOR Flash報價將於今年第1季反轉向上，將有利於台灣記憶體廠旺宏（2337）營運，市場法人並預估該公司今年第1季營運表現可望淡季不淡，估計單季獲利有機會較上季小幅成長3%至5%。
國內產業分析師表，中芯國際遭受美方制裁後，將壓抑兆易創新於 NOR Flash 長期供給能力，且近期晶圓代工產能吃緊帶動代工價格向上，中芯產能將優先支援獲利能力較佳之邏輯產品，此亦將影響兆易創新所能取得之產能奧援，分析師認為，這些情況皆有助於旺宏切入新客戶並提升公司產品議價能力。
市場法人並預期兆易創新供給受限，且旺宏及華邦（2344）近年皆無擴產將有助於 NOR Flash 產業供需好轉，1Q21 NOR Flash 報價有望反轉向上。市場法人預估，旺宏今年第1季營收可能僅持平上季，不過，在產品結構持續朝正向發展下，有利持續提升毛利率表現，因此，看好該公司今年第1季獲利表現有機會呈現淡季不淡。
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