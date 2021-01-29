108年董事平均薪酬 中信金、台積電及大立光居前三名

證交所今（29）日公布國內上市公司108年度董監酬金實際支領數據，在每位董事平均領取薪酬，有22家公司達到千萬元之上，以中信金（2891）平均薪酬高達7,279萬元第一，台積電（2330）4,387萬元居次，大立光（3008）3,489萬元排第三。

這22家公司包括中信金、台積電、大立光、國巨（2327）、台新金（2887）、統一（1216）、和泰車（2207）、元大金（2885）、開發金（2883）、亞泥（1102）、遠東新（1402）、統一超（2912）、台泥（1101）、瑞昱（2379）、和碩（4938）、中壽（2823）、第一金（2892）、寶成（9904）、巨大（9921）、豐泰（9910）、國喬（1312）及兆豐金（2886）。

其中，台積電、大立光、國巨等雖拿下平均薪酬前茅，但22家公司只有五家為電子業，傳產業多達十家，另金融業也有七家，中信金平均超過7,000萬元的薪酬水準更大幅超前各上市公司。

上述前十家企業平均董事薪酬，在中信金、台積電、大立光達3,000萬元以上，接續是國巨3,120萬元、台新金2,382萬元、統一2,305萬元、和泰車2,163萬元、元大金2,097萬元、開發金2,010萬元及亞泥1,641萬元。

若計入兼任員工酬金，則有62家上市公司董事平均薪酬達千萬元以上，且第一名由台積電的7,807萬元超越中信金7,279萬元拿下第一，第三是統一平均5,755萬元，大立光以5,628萬元排第四，第五是聯發科（2454）排名大晉級、平均薪酬達3,402萬元，其不計入兼任員工的董事平均薪酬為556萬元。

至於董事酬金合計（含108年及109年支付）方面，有29家上市公司派發逾億元的董事酬金，並仍以中信金排名第一，總額達5.09億元，台積電3.76億元居次，和泰車3.02億元第三。

還有統一、國巨、台泥、大立光、亞泥、元大金、遠東新、統一超、開發金、華南金（2880）、第一金、台新金、兆豐金、豐泰、富邦金（2881）、和碩、巨大、中保科（9917）、玉山金（2884）、瑞昱、新光金（2888）、東元（1504）、中壽、台中銀（2812）、寶成、遠傳（4904）等也派發億元以上。