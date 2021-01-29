和碩結盟立訊 外資：瞄準iPhone 13訂單

和碩（4938）宣布結盟立訊發展iPhone事業，引發市場關注，摩根大通等四大外資出具分析，多數重申和碩正向買進評等，最高目標價88元。其中，摩根大通及花旗環球並提到，結盟案稀釋股本，短線不利和碩股價強勢表現，但長線來看，和碩可能藉此爭取新訂單，摩根大通認為可新增iPhone中框機殼訂單，花旗則點名拿下iPhone 13機殼單，因此持續推薦買進和碩。

主要外資對和碩最新評等，包括摩根大通重申「優於大盤」、目標價88元，花旗維持「買進」、目標價86元，大和資本「優於大盤」，目標價73元，摩根士丹利則維持「中立」，目標價65元。

對結盟案分析最深入，是摩根大通使用三頁的篇幅探討與立訊合作對和碩營運「短空長多」，短線不利的因素來自結盟案稀釋獲利，投資人可能重新調整對和碩的評價看法，但長線利空可能轉為利多，因為合資公司不僅有助立訊發展，和碩也可能藉此爭取新訂單。

摩根大通表示，和碩不直接賣廠給立訊，而是選擇結盟，原因可能有二，一是持續參與iPhone的代工事業，二是稅務考量，這其中，和碩能透過結盟案，為鎧勝保留現金，藉此擴張新訂單、新事業的發展。

摩根大通認為，合資公司未來將為和碩增加iPhone中框機殼訂單，預測每新增5%的機殼單，為鎧勝營業利益帶來約56%的貢獻。因此短線雖稀釋和碩獲利能力，長線合資綜效顯現，反可能提升獲利，化利空為利多。

摩根大通也提到，結盟案看似讓立訊壯大，但雙方合作並不直接加速立訊技術的學習曲線，短期立訊難以藉此快速擴大代工份額。代表台灣既有代工廠仍能維持份額較大的優勢。

花旗則直接點名，合資公司將幫助和碩拿下iPhone 13機殼單，由於和碩和立訊資源強強結合，合資公司一旦獲得蘋果認證並有大量量產能力，將同時為和碩和立訊發展機殼事業的金雞母。

財務影響來看，花旗也認為，和碩短期股價可能反應獲利被稀釋，但在手現金更充裕，有利和碩南向拓展印度和越南布局，也能減輕集團發展機殼事業的壓力。最重要是，結盟案凸顯雙方合作，不只是競爭，合資公司將同時為雙方毛利率帶來提升效益。