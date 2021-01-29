市場看好英特爾新平台 嘉澤首季營運可望優於往年同期
嘉澤（3533）今年營運受到法人圈看好，同時，由於去年第4季以來接單情況旺盛，再加上今年上半年英特爾新平台可望上市，市場法人推估該公司今年第1季相對往年同期可望有相對較佳表現，全年營運維持正向。
市場近日傳出，英特爾Whitley平台可望在第2季初左右上市，相關零組件廠嘉澤在部分機種已取得英特爾完整認證，在後市可望受惠下，市場法人認為，今年嘉澤營運樂觀，尤其自第2季之後，受惠英特爾新平台出貨效應會更為明顯。
外資法人也表示，嘉澤有機會在Whitley平台插槽拿下4成的訂單，加上嘉澤在ILM已拿下多數單子，推估Whitley及ILM將帶動其於英特爾伺服器CPU的出貨比重，有利今年營運表現。
至於今年第1季營運，市場法人認為，今年首季接單及出貨情況仍延續去年第4季的旺盛力道，雖然以單季營運來看，仍會略低於去年旺季單季表現，不過，相對往年第1季營運水準，今年可望有相對較佳營運成長表現。
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