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手機生態系巨大變化 謝金河：華為手機會不會不見？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
華為。路透
華為。路透

財信傳媒董事長謝金河今(29)日以「手機生態系出現巨大變化！」為題在臉書發文表示，蘋果去年第4季手機出貨躍居世界第一，狂勝三星，華為市占率大幅下跌，他指出，「如果華為禁令沒有解除？華為的手機會不會不見了？榮耀能不能成為華為成功的分身？」，是一個值得關注的點。

謝金河說，這兩天市場有兩個大焦點，一是蘋果上一季財報，另一是全球智慧手機去年第4季的銷售數字；蘋果營收1,114億美元，年增21%，iPhone的營收656億美元，年增57%，數字非常亮眼，蘋果股價漲至145.09美元，市值達2.45兆美元，進一步拉大與微軟、Amazon的差距。

謝金河強調，更值得關注的是全球智慧手機生態系出現巨大變化，過去以總量計算，一直是全球手機數一數二地位的華為，去年第4季市占率大幅下跌，只占8.4%；但是過去落在三星、華為之後的蘋果、躍居世界第一；蘋果去年第4季手機銷售9,010萬支，全球巿占率23.6%，三星則是7,290萬支，市占率19.1%，蘋果狂勝三星，十分罕見。

謝金河說，華為的失落由小米及Oppo取代，小米成為全球第三大手機製造商，Oppo則是全球第四，這是手機生態系的一次巨大變化。

謝金河強調，「去年9月15日美國制裁華為的最後期限，華為出動貨機來台拉貨，晶片存量最長約一年，如果華為禁令沒有解除？華為的手機會不會不見了？華為為了尋找出路，去年底把榮耀賣給深圳市政府，榮耀能不能成為華為成功的分身？這也是一個值得關注的點」。

華為 智慧手機

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