造車計畫持續前進 鴻海與吉利合資公司找到大客戶了
鴻海集團（2317）的電動車布局再下一城，富士康與吉利的合資公司富吉康第一家客戶入袋，美國智能出行生態系统公司Faraday Future未來的新車需求將委由富吉康代工生產，成為富吉康的代工客戶。
吉利控股集團今（29）日宣布，浙江吉利控股集團有限公司與美國共享智能出行生態系统公司Faraday Future簽署框架合作協議，雙方計畫在技術支持和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。
同時作為財務投資人，吉利控股集團還參與了Faraday Future SPAC上市的少量投資。
今年元月中，吉利控股和富士康共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，各持股50%，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定製顧問服務，包括但不限於汽車整車或零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈全流程等。如今這家名為富吉康的合資公司在極短的時間內，已找到客戶與業務。
富吉康採取幫助客戶企業超越現有汽車產業模式，向創新高效的制造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化架橋鋪路，創造價值，實現共贏。
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